Für die St. Galler Justiz war zudem bedeutend, dass auch sein Umfeld ihn als unberechenbar beschrieb. Neben Maria Scherrer sagte auch seine Mutter aus, dass sie Angst vor ihm hat. Sein Bruder gab an, man könne nicht mehr sagen, was er nur androhe und was er wirklich tue. Bereits im Juli 2025 soll ein Streit um den Hof massiv eskaliert sein. Damals gingen laut Polizeirapport Lukas Bischof und sein Bruder aufeinander los, würgten sich und verletzten sich gegenseitig mit Holz- und Eisenpfosten.