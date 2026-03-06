So ähnlich war es im Fall, den das Bundesgericht zu beurteilen hatte. Ein Ehepaar aus dem Kanton St. Gallen verkaufte sein Einfamilienhaus im Jahr 2022 an den Sohn für 750’000 Franken, um es danach von ihm zurückzumieten. Der Marktwert belief sich laut Schätzung der Bank auf 1 Million Franken. Das St. Galler Steueramt sah darin «keinen Schenkungstatbestand». Denn das Ehepaar hatte das Haus samt Holzschopf im Jahr 1990 für rund 320’000 Franken gekauft und seither wertvermehrende Investitionen von knapp 240’000 Franken getätigt. Es hatte also insgesamt weniger als die 750’000 Franken investiert, die sie jetzt vom Sohn erhielten. Auf dieser Differenz müsse das Ehepaar Grundstückgewinnsteuer bezahlen, so das Steueramt.