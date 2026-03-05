Die BLS AG betreibt oder zeigt Personen je nach Bonität an, wenn diese Rechnungen nicht innerhalb von 80 Tagen bezahlen, hält die Medienstelle des Unternehmens fest. Die BLS entscheidet selbst, ob sie in Härtefällen entgegenkommt. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) zeigt Personen bei Wiederholungsfällen oder bei Betrug an, teilt die Kommunikationsstelle des Verbunds mit. Der ZVV biete bei Bedarf Ratenzahlungen oder Fristerstreckungen an. Dafür müssen sich Betroffene aber rechtzeitig melden.