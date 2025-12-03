Höhe der Gebühr ist umsatzabhängig

Seit 2019 wird die Gebühr geräteunabhängig erhoben. Das heisst: Sie ist grundsätzlich geschuldet, auch wenn gar keine Möglichkeiten für den Empfang von Radio und Fernsehen zur Verfügung stehen. Das gilt auch für Firmen, die in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig sind und pro Jahr einen Umsatz von mehr als 500’000 Franken erreichen.