Klar: Patrick Fischer ist seinen Job los – was ihn angesichts der Heim-WM im Mai besonders schmerzen dürfte. Mit einer sofortigen Freistellung ist Fischer allerdings gut bedient: Er ist noch bis Ende der Kündigungsfrist angestellt, erhält den vollen Lohn, muss aber nicht mehr arbeiten. Eine sofortige Freistellung hat also nichts mit einer fristlosen Kündigung zu tun, wo Arbeitnehmende sofort auf der Strasse stehen und kein Geld mehr sehen.