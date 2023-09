Der Blick in die Zukunft ist aber weniger positiv: Nur knapp die Hälfte der Befragten glaubt, dass die Politik die Herausforderungen der Zukunft bis 2050 meistern kann, etwa die Probleme in der Gesundheitspolitik, der Altersvorsorge oder mit dem Klimawandel. Daniel Graf interpretiert dieses Resultat so: «Wenn das Parlament nicht in der Lage ist, Antworten auf die brennenden Probleme zu geben, braucht es einen Impuls aus der Zivilgesellschaft.»