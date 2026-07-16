Der Gebüsste wollte das nicht akzeptieren und zog den Fall bis vor das Bundesgericht. Der Crash sei nicht sein Fehler gewesen: Der automatische Abstandsregler seines Autos sei auf drei Sekunden eingestellt gewesen. Also habe er sich darauf verlassen, dass die Technik die bekannte «Zweisekundenregel» einhalte. Gekracht habe es nur, weil das Assistenzsystem fehlerhaft funktioniert habe.