Verkehrslage am Gotthard während der Sommerferien

Die Prognose des TCS zeigt eines ganz klar: Wenn Sie möglichst ohne längere Wartezeiten durch den Gotthard kommen wollen, dann bietet sich im Juli und August eine Durchfahrt zu Beginn der Woche, also am Montag, Dienstag oder Mittwoch, an. Zu den Wochenenden sowie im Zeitraum vom 24. Juli bis 2. August rechnet der TCS hingegen mit stark erhöhtem Verkehrsaufkommen. Verzögerungen von mehr als 3,5 Stunden sind dann möglich.

Als Alternativrouten in den Süden bieten sich die A13 via San Bernardino sowie verschiedene Alpenpässe wie Gotthard, Grimsel, Nufenen und der Simplon an.

Der grosse Rückreiseverkehr in den Norden wird hauptsächlich von Samstag, 8. August, bis Montag, 10. August, erwartet. An diesen Tagen ist mit einem sehr starken Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wer auf dem Rückweg Staus vermeiden möchte, sollte ebenfalls möglichst zu Wochenbeginn fahren und die letzte Juliwoche vermeiden.

Einige Verkehrs-Apps helfen, Staus zu umfahren. Google Maps funktioniert auf jedem Smartphone. Schalten Sie die mobilen Daten ein – Maps zeigt hohes Verkehrsaufkommen und schlägt alternative Routen vor. Die TCS-App bietet nebst anderen Funktionen zudem Push-Nachrichten zu Verkehrsbehinderungen.