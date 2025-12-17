Gemäss Bundesgericht ist es jedoch denkbar, wegen Gehilfenschaft bestraft zu werden. Insbesondere wenn man an einem Trinkgelage teilnimmt, bei dem durch das «wechselseitige Bestellen und Bezahlen von Runden alkoholischer Getränke» der Alkoholkonsum der Beteiligten gefördert wird. Und wenn der Gehilfe weiss oder damit rechnet, dass der Lenker schon zu dieser Zeit eine Blaufahrt zumindest in Kauf nimmt.