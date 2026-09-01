Was für die einen nach einer überschaubaren Routine klingt, wurde für die Anwohnerin zu einer unerträglichen Belastung. Sie forderte vom Nachbarn den Einbau einer modernen Dämmung im Wohn- und Esszimmer, damit der Schall auf maximal 45 Dezibel sinkt. Weder das Bezirksgericht Baden noch das Aargauer Obergericht hiess ihre Klage gut. Die kantonalen Richter waren wenig beeindruckt von den Protokollen der Klägerin. Eine Gesamtdauer von knapp einer Stunde pro Woche stuften sie als gering ein. Zudem könne die Frau während ihrer Arbeit im Homeoffice mühelos in ein anderes Zimmer ausweichen.