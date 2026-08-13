Problematisch wird es erst, wenn man die Absicht hat, jemanden sexuell zu belästigen. Von Exhibitionismus kann nur die Rede sein, wenn man seine Geschlechtsteile in explizit sexueller Absicht einer anderen Person aufdrängt. Der Verzicht auf Textilien reicht da noch nicht. Der blosse Gang zum Kühlschrank unter den Augen der Nachbarn fällt also definitiv nicht darunter.