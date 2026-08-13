Darf ich in meiner Wohnung nackt sein?
Wenn es so heiss ist, bin ich zu Hause gern unbekleidet. Ich habe aber Sorge, dass es meine Nachbarn stört. Ist Nacktsein erlaubt?
Grundsätzlich schon. Zu Hause dürfen Sie herumlaufen, wie Sie wollen. Ob Sie im Smoking am Esstisch sitzen oder im Adamskostüm staubsaugen, ist Ihre Sache. Nacktsein allein ist nicht strafbar.
Problematisch wird es erst, wenn man die Absicht hat, jemanden sexuell zu belästigen. Von Exhibitionismus kann nur die Rede sein, wenn man seine Geschlechtsteile in explizit sexueller Absicht einer anderen Person aufdrängt. Der Verzicht auf Textilien reicht da noch nicht. Der blosse Gang zum Kühlschrank unter den Augen der Nachbarn fällt also definitiv nicht darunter.
Auch kommunale Vorschriften über unanständiges Benehmen oder das Erregen eines öffentlichen Ärgernisses dürften ins Leere laufen. Solche Regeln betreffen primär den öffentlichen Raum – also etwa Strassen oder Parks. Trotzdem: Wenn Ihre Fenster gut einsehbar sind oder Sie sich auf dem Balkon sonnen möchten, ist etwas Rücksichtnahme der beste Weg, damit sich alle wohlfühlen.