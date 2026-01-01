Der Vorfall muss den Mann aus Syrien sehr gekränkt haben. Al-Sarraji und sein Freund wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Die beiden mobilisieren weitere Bekannte zur Verstärkung – und suchen nach den Tätern. Es ist nach Mitternacht, als sie sie finden. Erneut kommt es zur Konfrontation. Es werden «Freundlichkeiten» ausgetauscht: Al-Sarraji bespuckt einen der Männer, sein Freund tritt mit den Füssen zu.