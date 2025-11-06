Ein 20 Meter hoher Mammutbaum in Baden wurde zum Zankapfel. Der Grund: Er rückte den Nachbarn zu sehr auf die Pelle – nur 4,5 Meter von der Grenze entfernt, obwohl der Kanton Aargau 6 Meter vorschreibt. Die Nachbarn verlangten deshalb vom Eigentümer: Der Baum muss weg.