Das Bundesgericht feiert Geburtstag. Der Beobachter hat aus diesem Anlass mit Insiderinnen und Insidern gesprochen, die das höchste Gericht in- und auswendig kennen. Dem Gerichtspräsidenten. Dem Chefweibel. Einer Journalistin. Einem angehenden Anwalt.

Von besonderen Fällen bis zur Inschrift über dem Hauptportal am Sitz in Lausanne: In 150 Jahren sammeln sich einige Besonderheiten an, die seither die Geschichte prägen. Wie gut kennen Sie sich aus? Testen Sie Ihr Wissen mit dem Beobachter-Bundesgerichts-Quiz: 

Partnerinhalte
 
 
 
 