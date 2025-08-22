Anekdoten und skurrile Urteile
Wir hätten da ein paar Fragen zur höchsten Instanz
Wissen Sie, welches Bundesgerichtsurteil 1990 Gläubige landauf, landab in Aufruhr versetzte? Oder wer dort eigentlich urteilen darf? Zwölf Fragen zum höchsten Gericht.
Das Bundesgericht feiert Geburtstag. Der Beobachter hat aus diesem Anlass mit Insiderinnen und Insidern gesprochen, die das höchste Gericht in- und auswendig kennen. Dem Gerichtspräsidenten. Dem Chefweibel. Einer Journalistin. Einem angehenden Anwalt.
Von besonderen Fällen bis zur Inschrift über dem Hauptportal am Sitz in Lausanne: In 150 Jahren sammeln sich einige Besonderheiten an, die seither die Geschichte prägen. Wie gut kennen Sie sich aus? Testen Sie Ihr Wissen mit dem Beobachter-Bundesgerichts-Quiz:
