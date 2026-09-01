Der Fall wirft beim Ehepaar und dessen Zweitwohnung die Frage auf, weshalb die Versicherungssumme an eine Reinvestition in der Gemeinde oder – wie in diesem Fall – an den Wohnkanton gebunden ist. Gerade bei Zweitwohnungsbesitzer ist das Interesse, wieder vor Ort zu investieren, vermutlich geringer, da ihr Lebensmittelpunkt woanders liegt. Und ab einem gewissen Alter, wie beim 79-jährigen Werner Richter, stellt sich auch die Frage, ob man überhaupt in eine neue Wohnung investieren möchte. Das sind jedoch individuelle Fragen, die dem volkswirtschaftlichen Interesse – nämlich die Eigentümer möglichst vor Ort zu behalten – unterliegen.