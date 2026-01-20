Abnehmspritze –wann die Krankenkasse zahlt
Die Grundversicherung übernimmt die Kosten für die Spritze, doch nur unter strengen Bedingungen. Eine Übersicht.
Es begann mit Ozempic. Die Diabetes-Spritze wird bei der Behandlung von Diabetes Typ 2 eingesetzt. Sie senkt den Blutzucker. Gleichzeitig stillt der darin enthaltene Wirkstoff Semaglutid das Hungergefühl, weshalb die Ärztinnen und Ärzte ihren übergewichtigen Patienten Ozempic als Abnehmmittel verschrieben. Dieser Off-Label-Einsatz führte allerdings dazu, dass es für Diabetes-Erkrankte kaum noch genügend Spritzen gab.
Die Hersteller von Ozempic ergriffen die Chance und entwickelten Semaglutid-Spritzen, die allein zur Behandlung von Übergewicht dienen. Die beliebteste heisst Wegovy. Seit Anfang März 2024 übernimmt die Grundversicherung die Kosten der Behandlung.
Wer kriegt die Wegovy-Spritze?
Die Krankenkasse zahlt die Behandlung nur unter strengen Vorschriften. Wer sich Wegovy spritzen will, muss stark oder sehr stark übergewichtig sein und mindestens an einer gewichtsbedingten Erkrankung leiden. Für Kinder ist das Medikament nicht zugelassen. Wegovy verschreiben können nur Adipositas-Zentren oder Ärztinnen, die auf hormonproduzierende Drüsen spezialisiert sind. Zudem muss die Patientin ein Gewichtsziel festlegen. Der Ozempic-Pen hingegen bleibt weiterhin nur für Diabetikerinnen und Diabetiker zugelassen.
Und wenn ich es selbst bezahlen will?
Es ist grundsätzlich möglich, das Medikament aus der eigenen Tasche zu bezahlen, wenn man die Vorschriften für die Übernahme durch die Krankenkasse nicht erfüllt. Wegovy ist jedoch nur limitiert verfügbar. So kann es schwierig sein, einen Arzt zu finden, der das Medikament unter diesen Umständen verschreibt.
Welche Nebenwirkungen hat Wegovy?
Eine Studie mit über 2600 Personen zeigte zahlreiche Nebenwirkungen der Abnehmspritze auf. Über 40 Prozent der Teilnehmenden verspürten Übelkeit. Weitere Begleiterscheinungen waren Durchfall, Verstopfung, Erschöpfung und Kopfschmerzen. Diese Symptome treten vor allem am Anfang der Behandlung auf «bis der Körper sich an Wegovy gewöhnt hat», schreibt Novo Nordisk, der Hersteller von Wegovy. Trotzdem verspricht die Studie keine allzu angenehme Behandlung.
Was ist mit den Langzeitwirkungen?
«Wegovy wurde frisch auf dem Markt eingeführt, also kennt man die Langzeitwirkung nicht», sagt Enea Martinelli, Chefapotheker der Spitäler Frutigen, Meiringen und Interlaken, zu den Risiken.
Was bringt die Zulassung von Wegovy den Diabetikerinnen?
Der Verein Diabetes Schweiz erwartet, dass sich die Situation jetzt bessert, weil Ozempic wieder vornehmlich von Diabetikern genutzt wird. Kommunikationsleiterin Tania Weng begrüsst, dass Wegovy nun eine Zulassung für Menschen mit schwerem Übergewicht bekommen hat. «So wird es beim Diabetes-Medikament Ozempic hoffentlich weniger Engpässe geben.»
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 14. März 2024 veröffentlicht.