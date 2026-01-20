Wer kriegt die Wegovy-Spritze?

Die Krankenkasse zahlt die Behandlung nur unter strengen Vorschriften. Wer sich Wegovy spritzen will, muss stark oder sehr stark übergewichtig sein und mindestens an einer gewichtsbedingten Erkrankung leiden. Für Kinder ist das Medikament nicht zugelassen. Wegovy verschreiben können nur Adipositas-Zentren oder Ärztinnen, die auf hormonproduzierende Drüsen spezialisiert sind. Zudem muss die Patientin ein Gewichtsziel festlegen. Der Ozempic-Pen hingegen bleibt weiterhin nur für Diabetikerinnen und Diabetiker zugelassen.