Der Fall von Manuela Meier geht nun zurück an die Vorinstanzen. Das Urteil zwingt die Zulassungsbehörden zum Umdenken. Um die Umsetzung der neuen Rechtsprechung zu koordinieren, ist für März ein runder Tisch geplant. Dort wollen Parlamentarier und Fachverbände klären, wie künftige Prüfprozesse fair und gesetzeskonform gestaltet werden können. Das Rote Kreuz schreibt auf Anfrage des Beobachters, es stehe im direkten Austausch mit den beiden Berufsverbänden der Osteopathen. «Wir haben den Entscheid des Bundesgerichts zur Kenntnis genommen und analysieren diesen mit Blick auf allfällige Anpassungen der Anerkennungspraxis», so Sprecherin Franziska Stocker.