8. Süssigkeiten sind keine Geschenke oder Belohnungen

Nicht nur als Geschenk (der Osterhase lässt grüssen) ist gerade Schoggi sehr beliebt, auch als Belohnung oder Trostmittel wird Süsses gerne eingesetzt. Allerdings ist genau das Grundlage für ein ungesundes Essverhalten. Denn das suggeriert, dass wir verschiedene Bedürfnisse mit Essen stillen können – auch wenn wir keinen Hunger haben. Versucht, bei Gefühlsausbrüchen eurer Kinder statt auf Süsses auf andere Methoden zu setzen (kuscheln, vorlesen, sich austoben et cetera), und teilt Götti und Co. mit, dass ihr nicht essbare Geschenke bevorzugt.