2. Lassen Sie sich Zeit

Es gibt Menschen, die ihre Ernährung vom einen auf den anderen Tag umkrempeln, andere brauchen dafür länger. Eine vegane Ernährung ist Ihre persönliche Entscheidung. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt, wenn Sie aus Versehen oder aus «Gluscht» doch mal ein nicht-veganes Produkt essen. Sie müssen niemandem Rechenschaft darüber ablegen, wie schnell Sie an Ihr Ziel kommen. Übertreiben Sie es auch nicht – Sie müssen sich beim Essen und im Alltag noch wohlfühlen.