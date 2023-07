Die momentane Form des elektronischen Patientendossiers wird auch von Gedamke kritisiert: «Es bietet keine Suchfunktion, was ein schnelles und selektives Lesen verunmöglicht. Es ist also im Grunde eine reine Digitalisierung des Patientendossiers in Papierform. Ausserdem ist es relativ kompliziert und wenig intuitiv, ein EPD zu öffnen. Nur wenige Patienten werden es wohl in dieser Form tatsächlich nutzen.» Es sei im Moment nicht attraktiv. Dennoch betont Gedamke: «Es geht in die richtige Richtung.»