Stiftungen zahlen Schulgeld

Nun plötzlich die Kehrtwende: Vier verschiedene Stiftungen übernehmen das Schulgeld für drei Jahre, gut 30’000 Franken. «Ein Wunder», sagt die Mutter. «Unglaublich», so die Ergotherapeutin, die massgeblich hinter den Bemühungen steckt und zusammen mit der Mutter zahlreiche Stiftungen angeschrieben hat. «Sie ist unser Engel», so Mutter und Tochter über die Therapeutin. Sie wüssten nicht, was sie ohne ihre Unterstützung gemacht hätten. «Wir mussten durch so schwierige Zeiten, ich kann noch gar nicht glauben, dass es nun aufwärtsgeht», meint die Mutter. Sie sei unendlich dankbar: «Ich habe trotz allem immer daran geglaubt, dass das Gute sich durchsetzt.»