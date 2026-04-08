Zeckenbiss: Was sollte man tun?

Ein Zeckenbiss Zecken Schutz vor den Blutsaugern ist eigentlich ein Stich: Die Tiere lauern auf Büschen, Sträuchern oder Gräsern, lassen sich im Vorbeigehen vom Grashalm abstreifen, suchen dann eine warme, schweissfeuchte Stelle und bohren ihren Stechrüssel in die Haut des Opfers.