Stress lässt sich also nicht nur biologisch erklären – traditionelle Rollenbilder und Geschlechterstereotype tragen massgeblich dazu bei. «Es gibt den sogenannten Gender-Score, der Menschen aufgrund von klassischem Rollenverhalten auf einer Skala zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit einordnet. Bei Herzinfarktpatienten hat man festgestellt: Je mehr typisch weibliche Verhaltensweisen eine Person – das kann auch ein Mann sein – zeigt, desto höher ist das Risiko eines erneuten Herzinfarkts. Das biologische Geschlecht hat hingegen keinen Einfluss», erklärt Catherine Gebhard. Am grössten sind die Stressunterschiede zwischen den Geschlechtern in denjenigen Ländern, in denen grosse Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern bestehen.