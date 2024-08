Auch in Bern werden in den niederschwelligen Einrichtungen nur einzelne Fälle von Fentanyl-Konsum beobachtet. «Die Leute in der Szene scheinen grossen Respekt vor synthetischen Opioiden zu haben und sensibilisieren sich auch gegenseitig für die Gefahr einer Überdosierung», so Julia Joos, städtische Suchtbeauftragte.