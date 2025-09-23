Ein Volksleiden

Wenn sich Hämorrhoiden vergrössern, aus dem After austreten, brennen, jucken oder bluten, spricht man von einem Hämorrhoidalleiden. Eine der häufigsten Erkrankungen in den Industrienationen. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen über 30 haben im Lauf ihres Lebens Probleme mit Hämorrhoiden. «Wir sprechen tatsächlich von einem Volksleiden», so Mediziner Daniel Steinemann.