Schwieriger ist es mit der fehlenden Gebärmutter: Ella ist unfruchtbar. Sie hat Angst vor dem Alter, in dem Kinderkriegen ein Thema wird. «Man hört, es gebe ab einem gewissen Alter fast einen Druck, Kinder zu haben Kinderwunsch «Wieso darf ich nicht Mama sein?» .» Ikbale Siercks hat bei ihrer Arbeit in der Kinderwunschklinik häufig mit diesem Druck zu tun. Sie ist überzeugt, dass dieser Druck in erster Linie aus dem Innern kommt, biologische Gründe hat. Bei den ratsuchenden Paaren seien denn auch die Frauen meistens emotionaler, die Männer eher rational. «Aber es gibt auch eine gesellschaftliche Vorstellung, wie eine Familie auszusehen hat. Viele Paare ohne Kinder stehen unter grossem Stress, weil jeder aus ihrem Umfeld fragt, wann es denn bei ihnen so weit sei.»