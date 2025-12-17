Die meisten psychiatrischen Diagnosen können nicht eindeutig festgemacht werden. Bezweifeln Sie diese auch?

Nein, aber ich kritisiere, wie darüber gesprochen wird. Gerade bei ADHS werden komplexe Sachverhalte oft beliebig interpretiert, verkürzt und vereinfacht. Und die Mehrheit der Diagnosen betrifft Kinder in einer sensiblen Entwicklungsphase. Oft sind es Jungs im Alter von acht, neun Jahren. Auch spielen bei den Diagnosekriterien Erwartungen an schulische Leistungen und Verhaltensweisen eine grosse Rolle. Zudem wird ADHS sehr schnell medikamentös behandelt statt umfassend abgeklärt. In manchen Kantonen erhalten fast 20 Prozent der Buben zwischen 11 und 15 Jahren Psychostimulanzien. Wir sollten hinterfragen, welche Normen da als Massstab dienen.