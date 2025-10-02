Es geht vor allem um Beziehungsarbeit?

Ja, aktiv vor Ort in Kontakt und in Beziehungen mit der älteren Bevölkerung zu kommen, ist zentral. Wenn es in einem Viertel keine Begegnungsorte wie einen Park oder ein Quartiercafé gibt, dann ermöglicht die mobile Altersarbeit solche. Das Ziel ist, soziale Nähe zu schaffen, damit die älteren Leute mit Unterstützung möglichst lange zu Hause leben können.

