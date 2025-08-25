Jogging-Tipp 1: Laufen Sie langsam los

Der häufigste Anfängerfehler besteht darin, zu schnell loszulaufen. Nach drei Minuten röchelt man, biegt sich vor Seitenstechen oder hört Pfeiftöne in den Ohren. Wer schon längere Zeit nicht mehr sportlich aktiv war, älter als 40 ist oder mehr als 90 Kilo wiegt, sollte vor dem Lauftraining den Arzt konsultieren. Aber auch dann gilt: Lieber zu langsam als zu schnell und lieber zwischendurch gehen als um jeden Preis durchrennen.