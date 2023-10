2. Zu wenig Bewegung

Auch wenn Sportmuffel es nicht mehr hören können: Gemäss der Herzstiftung ist Bewegungsmangel der wichtigste veränderbare Risikofaktor für die koronare Herzkrankheit, die häufigste Todesursache in der Schweiz. Wenn wir bei der Arbeit und in der Freizeit körperlich zu wenig aktiv sind, schaden wir auf Dauer dem Herz. Denn es ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Ausdauersportarten sind besonders vorteilhaft. «Untrainierte können beginnen, dreimal die Woche in zügigem Tempo zu gehen, wobei sie etwas ausser Atem kommen sollten», sagt Kardiologe Rexhaj. Bewegung senkt auch den Blutdruck und die Blutfettwerte.