Da der gewünschte Effekt, dank der Zeitumstellung Energie sparen zu können, nicht eindeutig erwiesen wurde, steht das Verstellen der Uhren seit längerem in der Kritik.

Nach einer Umfrage innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten hatte die Kommission ein Gesetz zur Abschaffung entworfen. Das Europäische Parlament stimmte diesem zu und plante die Umsetzung auf 2019, verschob sie dann jedoch auf 2021. Passiert ist bis heute trotzdem nichts, und das wird auch in absehbarer Zeit so bleiben.

Der wichtigste Streitpunkt bleibt die Frage, was als Normalzeit (Sommer- oder Winterzeit) gelten soll. Die EU möchte in diesem Punkt eine möglichst einheitliche Regelung unter den Mitgliedsstaaten, wobei sich die Schweiz wohl anpassen würde.