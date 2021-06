Tatsächlich sind Zeckenstiche für alle Menschen ähnlich gefährlich. Es gibt sowohl junge Leute, die an FSME erkranken, wie auch ältere Menschen, die unter den Folgen leiden oder sogar daran sterben. Was Arzt Günthard besonders ärgert: «Die Krankheit wäre mit einer Impfung komplett verhinderbar.» Abhängig vom Impfstoff sind bis zu drei Impfungen über sechs Monate verteilt nötig. Nach der zweiten Teilimpfung liegt die Immunität bei über 90, nach der dritten sogar bei 99 Prozent. Hat man einmal einen Impfzyklus durchlaufen, hält der Impfstoff zehn Jahre an. Danach braucht es eine Auffrischimpfung.