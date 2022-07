Die zweite Strategie

Wer bestimmte Erinnerungen aus der Kindheit oder Jugend einordnen möchte, kann sich an andere Zeuginnen und Zeugen wenden. Es hilft in vielen Fällen, von anderen zu hören, wie sie besagte Situation erlebt haben. Interviewen Sie also die beiden Brüder, die Cousine, aber auch die Eltern und fragen Sie, wie sie beschreiben würden, was damals passiert ist. Dabei geht es nur um die Wahrnehmung, nicht um eine Frage von Schuld Fehler Wie man lernt, sich selbst zu verzeihen . Auch so entsteht eine andere, vielschichtigere Landkarte.