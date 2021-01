Schauen Sie hinter die Tiraden und fragen Sie: «Macht dir das Angst?» oder «Was genau ärgert dich so sehr?». Bieten Sie an: «Kann ich etwas für dich tun?» Wenn Sie den Eindruck haben, dass es jemandem akut schlecht geht oder dass irgendwo ein Familienkonflikt Familienleben in der Corona-Krise Was tun, damit die Fetzen nicht fliegen? ­eskaliert, sprechen Sie es an und helfen Sie, den Schritt zur Hausärztin oder zur Beratungs­stelle zu ermöglichen.