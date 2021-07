Beim sogenannten Romance Scam Lovescam So tappen Sie nicht in die Internetfalle erstellen Täter ein gefälschtes Profil auf einer Online-Partnerbörse oder auf Facebook Spam auf Facebook Wie kann man lästige Sexanfragen abstellen? . Sie kontaktieren mögliche Opfer, es werden Nachrichten ausgetauscht. Erstaunlich schnell werden die Opfer mit Liebeserklärungen eingelullt. So verlieben sich manche – und zwar in eine Illusion, etwa in einen attraktiven Geschäftsmann aus Kanada. Die Online-Romanze wird über Wochen und Monate hinweg aufgebaut, bis man sich angeblich im echten Leben treffen will. Doch unmittelbar davor kommt etwas dazwischen: Der Täter gibt vor, er sei plötzlich erkrankt, habe einen Unfall erlitten oder sei am Flughafen überfallen worden. Das verliebte Opfer wird gebeten, etwa die Behandlungs- oder Reisekosten zu überweisen. Zu einem Treffen kommt es – oh Wunder – nie.