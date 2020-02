Als ich vor langer Zeit den Kindergarten besuchte, sangen wir jeden Freitagnachmittag zum Abschluss ein geistliches Lied aus dem 17. Jahrhundert: «Geh aus, mein Herz, und suche Freud», in dem die Schönheit der Welt beschrieben wird. Am Montagmorgen durften wir dann im Kreis erzählen, welche Freud wir gefunden hatten. Ich erinnere mich noch gut an die gelöste Stimmung in der Kindergruppe, die den ganzen Montag anhielt. Und daran, wie wir uns tatsächlich auf die Suche nach kleinen freudigen Momenten machten, sie entdeckten, sammelten und stolz präsentierten.