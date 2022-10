Bei Therapien wird neuerdings auch Virtual Reality verwendet. Ist das nicht problematisch?

Bei einer sogenannten Expositionstherapie werden Betroffene einer Situation ausgesetzt, in der die Angst auftritt – damit sie erleben können, dass da nichts Schlimmes passiert. Das ist nachweislich ein sehr wirksames Therapieverfahren. Studien zeigen, dass die Konfrontation mit der Situation offenbar auch in der virtuellen Realität Virtual Reality Neuste Technologie gegen Ängste funktioniert. So können Situationen konstruiert werden, die in der Realität sehr aufwendig wären, etwa mit einem grossen Publikum.