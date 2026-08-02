Nichts wirkt geschniegelt. «Für mich muss der Garten nicht perfekt sein», sagt sie. «Wenn ich viel Zeit habe, mache ich mehr. Wenn ich wenig Zeit habe, halt weniger. Bei mir im Garten darf es auch mal wachsen.» Er sei für sie kein Projekt, sondern ein zusätzlicher Raum. «Von Frühling bis Herbst ist das hier wie ein weiteres Zimmer – nur eben draussen.» Die ganze Familie spielt und isst hier.