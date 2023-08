So konnten britische Forschende nachweisen, dass am Montag das Risiko für einen Herzinfarkt Reanimation So reagieren Sie richtig bei einem Herzinfarkt und die Suizidrate höher, die Aktienerträge aber niedriger sind. Und wir fangen bereits am Sonntagnachmittag an, uns unter Druck zu setzen und unnötig zu stressen. Das kam heraus, als ein norwegisches Team 25 Millionen Twitter-Nachrichten untersuchte, in denen von Wochentagen die Rede war. Dabei wurde auch klar, dass wir ab Donnerstagnachmittag nachsichtiger mit uns sind.