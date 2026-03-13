Langläufer mit halbem Depressionsrisiko

Die Forscherin Martina Svensson hat in der Studie fast 200’000 Teilnehmer des 90 Kilometer langen Vasaloppet-Langlaufmarathons mit einer Kontrollgruppe aus der Allgemeinbevölkerung verglichen. Svensson und ihr Team konnten zeigen, dass die Langläuferinnen und Langläufer ein um etwa 50 Prozent tieferes Risiko hatten, innerhalb der nächsten fünf Jahre an einer Depression zu erkranken, als der Rest der Bevölkerung.