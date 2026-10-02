Der Bundesrat stellt sich jedoch quer und beantragt die Ablehnung des Postulats. In ihrer Stellungnahme zeigt sich die Landesregierung zwar offen für die Anliegen von Patientenorganisationen, sieht aber keinen Grund für weitere Massnahmen. Die Interessen der Bevölkerung seien durch bestehende Anhörungsrechte, Patientenverbände und Einsitze in ausserparlamentarischen Kommissionen bereits ausreichend gewahrt. Zudem seien die Prämienzahlenden als Gruppe zu heterogen, um gezielt in Tarifgestaltungen eingebunden zu werden.