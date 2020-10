«Atemtherapie wird oft in die Psycho- oder sogar in die Esoterikecke gestellt», sagt Loew. «Dabei ist sie reine Biologie: Der Atem reguliert unseren Körper.» In seinem Buch zeigt der Psychiater und Psychotherapeut die wissenschaftlichen Zusammenhänge auf und legt die Evidenz dar. Ergebnis: Wer langsamer atmet, kann seinen Blutdruck senken – sogar so sehr, dass Blutdruckmedikamente überflüssig werden können. Auch Patienten, die unter Asthma, Ängsten und Schlafstörungen leiden, profitieren. Und jeder, der akut Stress verspürt.