4. Planen Sie Sport und Essen richtig ein

«Organe wie die Leber haben auch eine eigene innere Uhr, die normalerweise vom Gehirn gesteuert wird», sagt Cajochen. «Wenn die Signale widersprüchlich sind, gerät das System aus dem Takt, und die Schlafqualität nimmt ab.» Ein Mitternachtssnack zwingt die Leber beispielsweise dazu, aktiv zu werden, obwohl das Gehirn bereits im Ruhemodus ist. Ähnliches gilt für Sport am späten Abend: Er jagt das Stresshormon Cortisol hoch, statt den Körper auf Entspannung vorzubereiten. Work-outs und schweres Essen sollte man deshalb in die Tagesmitte legen.