50 Franken für ein Brot: Würden Sie das zahlen?
Eine österreichische Bäckerei verlangt in New York rund 50 Franken für ein Roggenbrot und geht viral. Auf Social Media sorgt das Luxusbrot für Spott.
Mehl, Wasser und Salz: Die Zutaten klingen unspektakulär. Der Preis ist es nicht. In der neu eröffneten Bäckerei Rye im New Yorker Stadtteil SoHo kostet ein Roggenbrot 60 US-Dollar, umgerechnet rund 50 Franken.
Hinter dem Geschäft steht der österreichische Bäcker Martin Auer. Wie «Der Standard» schreibt, betreibt das Unternehmen 42 Filialen in Österreich und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende. In New York setzt die Traditionsbäckerei nicht auf eine volle Auslage mit Gipfeli, Torten und Sandwiches. Verkauft wird im ehemaligen Wohnhaus von David Bowie nur ein einziges Produkt: ein 1,5 Kilo schweres Bio-Roggen-Sauerteigbrot.
Brot wie im Luxusgeschäft
Auch die Präsentation erinnert kaum an eine gewöhnliche Bäckerei. Die Laibe hängen fein säuberlich an einer Wand und könnten auf den ersten Blick genauso gut Handtaschen in einer Luxusboutique sein.
Begründet wird der stolze Preis mit dem aufwendigen Herstellungsprozess. Die Laibe fermentieren 24 Stunden und ruhen nach dem Backen weitere acht Stunden. Wer nicht gleich 60 Dollar auf den Ladentisch legen möchte, kann kleiner einsteigen: Ein Viertellaib kostet 15 Dollar, ein halber Laib 30 Dollar. In Österreich ist das Brot allerdings für einen Bruchteil des New Yorker Preises erhältlich.
«Ein soziales Experiment»
Das Luxusbrot sorgt auf Social Media für Gesprächsstoff. «Abendbrot geht viral», kommentiert eine Person. Eine andere schreibt: «Als Europäer ärgere ich mich einfach nur, dass ich mir diesen Scam nicht selbst ausgedacht habe.»
Vor allem der Preis gibt zu reden. «Für 14 Dollar kannst du dein eigenes Brot backen», heisst es in einem Kommentar. Eine weitere Person vermutet hinter dem Angebot mehr als bloss eine Geschäftsidee: «Ich bin überzeugt, dass es sich hierbei um ein soziales Experiment handelt.»
Migros und Lidl reagieren
Inzwischen haben auch Schweizer Detailhändler das Thema aufgegriffen. Lidl Schweiz stellt dem 60-Dollar-Brot das eigene Roggenbrot für Fr. 3.49 gegenüber.
Die Migros hält mit einem 1,8 Kilo schweren Sauerteigbrot für Fr. 14.95 dagegen.
Selbst für Schweizer Verhältnisse sind 50 Franken aussergewöhnlich. Gross ist die Preisspanne aber auch hierzulande: Während Discounter Brote für 99 Rappen anbieten, kosten Roggen- und Sauerteigbrote in einigen Zürcher Bäckereien zwischen rund 10 und 16 Franken, wie der Beobachter bereits berichtete.
Würden Sie rund 50 Franken für ein besonderes Brot zahlen? Oder wird hier aus einem Grundnahrungsmittel ein überteuertes Statussymbol? Wie viel geben Sie normalerweise für einen Laib Brot aus? Teilen Sie Ihre Meinung in der Kommentarspalte.