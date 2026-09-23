«Ein soziales Experiment»

Das Luxusbrot sorgt auf Social Media für Gesprächsstoff. «Abendbrot geht viral», kommentiert eine Person. Eine andere schreibt: «Als Europäer ärgere ich mich einfach nur, dass ich mir diesen Scam nicht selbst ausgedacht habe.»



Vor allem der Preis gibt zu reden. «Für 14 Dollar kannst du dein eigenes Brot backen», heisst es in einem Kommentar. Eine weitere Person vermutet hinter dem Angebot mehr als bloss eine Geschäftsidee: «Ich bin überzeugt, dass es sich hierbei um ein soziales Experiment handelt.»