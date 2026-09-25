Das mag stimmen. Allerdings bietet sich der Schweizer Kundschaft keinerlei Mehrwert, wenn sie bei Betty Bossi kauft. In beiden Fällen bestellt sie online und bekommt die Ware direkt nach Hause geliefert. Hinzu kommt, dass das Porto bei Amazon günstiger ist als bei Betty Bossi – oder je nach Bestellsumme sogar ganz wegfällt. Und bei den Preiszuschlägen von der Coop-Tochter liegt sogar eine allenfalls nötige Verzollung drin, etwa beim Mandelmilchbereiter Mila. Er kostet bei Betty Bossi 298 Franken, war bei der Beobachter-Erhebung auf Amazon aber für lediglich 154 Euro zu haben. Bei einem Preisunterschied von rund 150 Franken liegen rund 30 Franken für die Verzollung problemlos drin.