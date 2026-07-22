Beliebte Salzwasserfische wie Dorade und Wolfsbarsch kommen häufig aus Aquakulturen. Dabei wachsen die Fische nach der Aufzucht an Land in sogenannten Netzkäfigen auf. Sie bestehen aus Kunststoffringen, an denen zylinderförmige Netze ins Meer hängen. Je nach Grösse passen bis zu 200’000 Fische in einen Netzkäfig. Andere Fischarten werden aus dem Atlantik oder Pazifik importiert. Eigentlich sollen Aquakulturen dafür sorgen, dass sich die Fischbestände im Mittelmeer erholen und die Überfischung zurückgeht. Trotzdem zählt das Mittelmeer weiterhin zu den am stärksten überfischten Meeresgebieten der Welt.