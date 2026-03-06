Oder melden Sie sich bei der Post für «PickPost» an. Bei diesem Gratisangebot werden Ihre Bestellungen an die von Ihnen gewählte PickPost-Stelle geliefert, zum Beispiel an einem SBB-Bahnhof, bei einer Filiale der Migros oder bei Poststellen im Quartier. Sobald eine Sendung in der PickPost-Stelle angekommen ist, werden Sie darüber per SMS, E-Mail oder via Post-App benachrichtigt, und Sie können das Paket dort abholen.