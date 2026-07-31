Schild hatte natürlich nie vor, das Feuerwerk wirklich zu kaufen und zu zünden. Aber wäre es ihm ernst gewesen: Hätte sich der Verkäufer der Mittäterschaft schuldig gemacht, wenn beispielsweise grob fahrlässig ein Brand entstanden wäre? Mittäterschaft bedeutet grundsätzlich, dass eine Tat nicht ohne den Beitrag beider hätte begangen werden können. Strafverteidiger Konrad Jeker sagt: «Wenn Herr Schild das Feuerwerk tatsächlich abgefeuert hätte, dann kann eine Mittäterschaft des Verkäufers je nach Konstellation nicht sicher ausgeschlossen werden.» Aber da es gar nicht erst zur Tat kam, muss der Händler nicht befürchten, deswegen verurteilt zu werden.