Können Sie Schweizer richtig einschätzen?
Was verbindet die Schweiz? Worauf sind wir stolz, und wo sehen wir unsere Schwächen? Testen Sie im Quiz zum 1. August, wie gut Sie die Bevölkerung einschätzen. Mit etwas Glück gewinnen Sie das Buch «Schönste Schweiz!».
Wie tickt die Schweiz? Genau das wollte der Beobachter wissen. Dafür hat das Forschungsinstitut GFS Bern im Mai 2026 insgesamt 1024 Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren aus allen Sprachregionen befragt. Im Zentrum standen Fragen zur Schweizer Identität, zu unseren Stärken und Schwächen, zum Umgang mit Fehlern und zur Zukunft des Landes.
Zu diesem Schwerpunkt
Nun sind Sie an der Reihe: Können Sie richtig einschätzen, wie die Bevölkerung geantwortet hat? Beantworten Sie acht Fragen und finden Sie heraus, wie gut Ihr Gespür für Herr und Frau Schweizer ist. Mit etwas Glück gewinnen Sie eines von zwei Exemplaren des Buchs «Schönste Schweiz!».
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