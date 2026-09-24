Immer wieder einmal streikt irgendwo auf der Welt Flugpersonal. Diesmal legt das Kabinenpersonal von Easyjet in Portugal die Arbeit gleich in zwei angekündigten Etappen nieder. Und zwar vom 2. bis 6. Oktober 2026 sowie in der Vorweihnachtszeit vom 19. bis 23. Dezember 2026. Allein im Oktober sollen 500 Flüge betroffen sein. Auch am Basler Euro-Airport fallen Flüge nach Lissabon, Porto und Faro aus. Ausgerechnet während der Basler Herbstferien!